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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Şırnak'ta şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Mehmet Tosun   | 05.05.2019
Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Mübarek ramazan ayını maalesef art arda gelen şehit haberleriyle karşılıyoruz. Dualarımız, terörle mücadele için görev yapan fedakar evlatlarımız için. Şırnak'ta şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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