Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Şırnak'ta şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Mübarek ramazan ayını maalesef art arda gelen şehit haberleriyle karşılıyoruz. Dualarımız, terörle mücadele için görev yapan fedakar evlatlarımız için. Şırnak'ta şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.