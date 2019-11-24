Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
106,588.40
Altın
1,464.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de öğretmenler adına fidan dikme etkinliğinde konuşuyor
logo
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere videolu kutlama

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü'nü Twitter'dan yayımladığı video ile kutladı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 24.11.2019
Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere videolu kutlama

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, videoda, "Öğretmen, elinde bir meşale toplumu aydınlatır. Toplumun önderidir, toplumun lideridir öğretmen. O nedenle öğretmen toplumun en saygın kişisi olmak durumundadır. Biz, mücadelemizi ülkenin geleceği parlak olsun diye veriyoruz. Öğretmenleri yüceltmemizin, onları saygın kılmamızın temelinde bu unsur, bu düşünce yatmaktadır." ifadelerinin yer aldığı konuşmasını paylaştı.

Videoda ayrıca "Öğretmen sevgidir, eğitendir, koruyandır, umuttur. Başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere karanlığa ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." mesajı da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere videolu kutlama

Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere videolu kutlama

Engel tanımayan öğretmenler

'Her ortamda tartışmaya hazırım'

Öğretmenler Günü'nü Kızıldağ'ın zirvesinde kutladılar

Öğretmenler Günü'nü Kızıldağ'ın zirvesinde kutladılar
Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Öğretmenler adına fidan sahiplenme imkanı

Öğretmenler adına fidan sahiplenme imkanı