Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere videolu kutlama
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü'nü Twitter'dan yayımladığı video ile kutladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, videoda, "Öğretmen, elinde bir meşale toplumu aydınlatır. Toplumun önderidir, toplumun lideridir öğretmen. O nedenle öğretmen toplumun en saygın kişisi olmak durumundadır. Biz, mücadelemizi ülkenin geleceği parlak olsun diye veriyoruz. Öğretmenleri yüceltmemizin, onları saygın kılmamızın temelinde bu unsur, bu düşünce yatmaktadır." ifadelerinin yer aldığı konuşmasını paylaştı.
#24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/V4Hc1Dllv8— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 24, 2019
Videoda ayrıca "Öğretmen sevgidir, eğitendir, koruyandır, umuttur. Başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere karanlığa ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." mesajı da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.