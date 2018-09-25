Kılıçdaroğlu'ndan 'Neşet Ertaş' paylaşımı

ANKARA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gönülden gönüle bağ kuran büyük usta Neşet Ertaş'ı özlemle andığını bildirdi.
Ezgileriyle Anadolu kültürünü ilmek ilmek dokuyan, gönülden gönüle bağ kuran büyük usta #NeşetErtaş’ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde özlemle anıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 25 Eylül 2018
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Türk Halk Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Ertaş'ın vefatının 6'ncı yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Ezgileriyle Anadolu kültürünü ilmek ilmek dokuyan, gönülden gönüle bağ kuran büyük usta Neşet Ertaş'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.