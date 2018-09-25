Kılıçdaroğlu'ndan 'Neşet Ertaş' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Gönülden gönüle bağ kuran büyük usta Neşet Ertaş'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

anasayfa > politika 25.09.2018 Mehmet Tosun

Kılıçdaroğlu'ndan 'Neşet Ertaş' paylaşımı

ANKARA 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gönülden gönüle bağ kuran büyük usta Neşet Ertaş'ı özlemle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Türk Halk Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Ertaş'ın vefatının 6'ncı yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ezgileriyle Anadolu kültürünü ilmek ilmek dokuyan, gönülden gönüle bağ kuran büyük usta Neşet Ertaş'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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