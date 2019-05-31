Kılıçdaroğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kadir Gecesi vicdanlarımızdaki merhametin çoğalmasına, ülkemizin ve insanlığın güzel ve doğru olanı bulmasına vesile olsun." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Kadir Gecesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Dua ve tövbelerin Allah katında kabul edildiği, bin aydan hayırlı Kadir Gecemiz mübarek olsun. Hak, hukuk ve adalet mücadelesinde hakkı elinden alınanlara, haklarının teslimi için edeceğiniz dualar kabul olsun.
Bu kutsal gece, zalim olanların, doğru yoldan sapıp kul hakkı yiyenlerin, kibre batanların tövbe kapılarının açık kalmasına, yüreklerimizdeki ve vicdanlarımızdaki merhametin çoğalmasına, ülkemizin ve insanlığın güzel ve doğru olanı bulmasına vesile olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.