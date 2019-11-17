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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz." dedi.

Andaç Hongur   | 17.11.2019
Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programın ardından gazetecilerin emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Seçim kaybetsek de yokum" açıklaması aktarılarak yöneltilen soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor. EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz."

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