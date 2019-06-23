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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Enis Fosforoğlu paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu'nun ailesi ile sevdiklerine başsağlığı diledi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 23.06.2019
Kılıçdaroğlu'ndan Enis Fosforoğlu paylaşımı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

Paylaşımında, Fosforoğlu ile yer aldıkları fotoğrafı kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Adalet için birlikte yürüdüğümüz, usta sinema ve tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Adalet için birlikte verdiğimiz mücadele daima sürecek."

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