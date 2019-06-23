Kılıçdaroğlu'ndan Enis Fosforoğlu paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu'nun ailesi ile sevdiklerine başsağlığı diledi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Fosforoğlu ile yer aldıkları fotoğrafı kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Adalet için birlikte yürüdüğümüz, usta sinema ve tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Adalet için birlikte verdiğimiz mücadele daima sürecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.