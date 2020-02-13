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Politika

Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.02.2020
Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı

Ankara

CHP'den yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, rejim unsurlarınca İdlib'de düzenlenen topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak ve Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Albayrak ile Hakkari'de şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik ve Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın aileleriyle telefonda görüştüğü belirtildi. 

Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

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