Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız." dedi.
Ankara
Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun ardından basın toplantısı düzenledi.
Konuşmasına, "Sevgili halkım" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, "Şimdi sizlerden bir ricam var. Kendiniz, evlatlarınız, emeklilerimiz için, analarımız, babalarımız için, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin." açıklamasında bulundu.
Kadınlara ve gençlere de teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı, tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir." dedi.
Kılıçdaroğlu, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız." şeklinde konuştu.
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