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Politika

Kılıçdaroğlu şehit ailesine başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 04.02.2021
Kılıçdaroğlu şehit ailesine başsağlığı diledi

Ankara

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Demirel ailesini telefonla arayarak şehit Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. ​​​​​​

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