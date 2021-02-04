Kılıçdaroğlu şehit ailesine başsağlığı diledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Ankara
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Demirel ailesini telefonla arayarak şehit Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.