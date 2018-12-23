Kılıçdaroğlu 'Müslüm' filmini izledi

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 2013'te hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in yaşamının anlatıldığı "Müslüm" filmini izledi.

Bir alışveriş merkezindeki sinemada eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile filmi izleyen Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Filmi "güzel" bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Benim kuşağım filmdeki sahnelerin pek çoğunu yaşadı. Anadolu insanının dramını anlatan bir film. Büyük acılar çeken bir sanatçının nasıl yükseldiğini görüyoruz. Büyük bir ilgiyle izledik. Senaryosunu yazanlar, kameramanlar, yönetmenler, oyuncular hepsi de güzeldi, yüreğimize dokundular." dedi.

"Anadolu'nun bir parçası, bir dram"

Kılıçdaroğlu, filmdeki birden fazla sahneyi etkileyici bulduğunu ve izlerken duygulandığını dile getirdi.

Gürses'in çocukluğunda ve sonrasında yaşadığı olaylara dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Neden baba olmadın deyince, 'herkesin babasıyım' diyor. Babasına benzememek için baba olmayı reddeden bir Müslüm Gürses gerçeğiyle karşılaştık. Dolayısıyla hepimizin, Anadolu'nun bir parçası, bir dram." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, sinemadan ayrılırken vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf da çektirdi.

Muhabir: Mehmet Tosun