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Politika

Kılıçdaroğlu, İsmail Cem'i vefatının 13. yılında andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından İsmail Cem'i saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.01.2020
Kılıçdaroğlu, İsmail Cem'i vefatının 13. yılında andı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Cem'i vefatının 13. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

İsmail Cem'in "Veda" şiirinden bir dörtlük paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Veda şiirinde söylediği gibi, onun bir saniyesi bile boşa geçmemiş bir hayattı. Çok sevdiği ülkesine hizmet etmekten hiç vazgeçmedi. Eski Dışişleri Bakanımız, başarılı gazeteci, örnek devlet adamı İsmail Cem'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."

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