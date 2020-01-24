Kılıçdaroğlu, İsmail Cem'i vefatının 13. yılında andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından İsmail Cem'i saygı ve rahmetle andığını bildirdi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Cem'i vefatının 13. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
İsmail Cem'in "Veda" şiirinden bir dörtlük paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Veda şiirinde söylediği gibi, onun bir saniyesi bile boşa geçmemiş bir hayattı. Çok sevdiği ülkesine hizmet etmekten hiç vazgeçmedi. Eski Dışişleri Bakanımız, başarılı gazeteci, örnek devlet adamı İsmail Cem'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.