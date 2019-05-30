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Politika

Kılıçdaroğlu imam hatiplilerle iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve dernek üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

Mehmet Tosun   | 30.05.2019
Kılıçdaroğlu imam hatiplilerle iftar yaptı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle iftar yaptı.

Bir otelde gerçekleşen iftarda Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

İftara, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Deniz Demir de katıldı.

Oruç açtıktan sonra gençlerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, yapılan duaya da eşlik etti.

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