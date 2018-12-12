Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşecek

CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçim ittifakı kapsamında, bu akşam bir araya gelecek Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, ittifaka ilişkin görüşmelerin devam edip etmeyeceğini netleştirmesi bekleniyor.

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim ittifakı kapsamında İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile görüştü.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı sürerken, Aydın ve Paçacı, CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü

İki isim burada Kılıçdaroğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Koray Aydın, parti genel merkezinden ayrılırken basın mensuplarının ittifak görüşmelerine ilişkin sorusu üzerine, "Aramızda olan birtakım pürüzlerle ilgili bir görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz, ön görüşme yaptık." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener bu akşam görüşecek

Bir süredir yürütülen ittifak çalışmaları kapsamında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın dünkü görüşmede İYİ Parti'ye CHP'nin son teklifini sunduğu, İYİ Parti'nin de bugün gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantısında bu öneriyi değerlendirdiği öğrenildi.

Bu kapsamda, bu akşam bir araya gelecek Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, ittifaka ilişkin görüşmelerin devam edip etmeyeceğini netleştirmesi bekleniyor.

Muhabir: Mehmet Tosun