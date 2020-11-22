Kılıçdaroğlu, Diş Hekimliği Günü'nü kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salgın sürecinde ön cephede mücadele eden, hekimlik mesleğinin onurundan ve etik değerlerden ödün vermeyen diş hekimlerinin "Diş Hekimliği Günü"nü kutladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşam boyu bizlerin sağlığını korumak için zor şartlarda çalışan, içinde bulunduğumuz salgın sürecinde de ön cephede mücadele eden, hekimlik mesleğinin onurundan ve etik değerlerden ödün vermeyen diş hekimlerimizin, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü'nü kutlar, sağlıklı günler dilerim." ifadesini kullandı.
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Yaşam boyu bizlerin sağlığını korumak için zor şartlarda çalışan, içinde bulunduğumuz salgın sürecinde de ön cephede mücadele eden, hekimlik mesleğinin onurundan ve etik değerlerden ödün vermeyen diş hekimlerimizin, 22 Kasım #DişHekimliğiGünü'nü kutlar, sağlıklı günler dilerim. pic.twitter.com/YUd82HB1hk— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 22, 2020