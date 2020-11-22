Euro
9.04
Dolar
7.62
BIST 100
1,323.95
Altın
1,873.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Kılıçdaroğlu, Diş Hekimliği Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salgın sürecinde ön cephede mücadele eden, hekimlik mesleğinin onurundan ve etik değerlerden ödün vermeyen diş hekimlerinin "Diş Hekimliği Günü"nü kutladı.

Mehmet Tosun   | 22.11.2020
Kılıçdaroğlu, Diş Hekimliği Günü'nü kutladı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşam boyu bizlerin sağlığını korumak için zor şartlarda çalışan, içinde bulunduğumuz salgın sürecinde de ön cephede mücadele eden, hekimlik mesleğinin onurundan ve etik değerlerden ödün vermeyen diş hekimlerimizin, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü'nü kutlar, sağlıklı günler dilerim." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'a karşı aşılamanın aralık ayında başlaması bekleniyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 261 bini geçti
Fransa'da vizonlarda ilk defa Kovid-19 tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'dan korunmada 'En iyi tedbir evimizdir' uyarısı

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu, Diş Hekimliği Günü'nü kutladı

Kılıçdaroğlu, Diş Hekimliği Günü'nü kutladı

Twitter 20 Ocak'ta 'POTUS' hesabını Joe Biden'a devredecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan CHP'ye tepki

Kılıçdaroğlu: Demokrasiyi, insan haklarını savunmak gibi bir görevi üstlenmek zorundayız

Kılıçdaroğlu: Demokrasiyi, insan haklarını savunmak gibi bir görevi üstlenmek zorundayız
Elektrik kurulu gücünde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 62,8 oldu

Elektrik kurulu gücünde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 62,8 oldu
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Savcılık Alaattin Çakıcı'ya gerekli soruşturmayı başlatmış

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Savcılık Alaattin Çakıcı'ya gerekli soruşturmayı başlatmış