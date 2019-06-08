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Politika

Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Ayşe Yıldız   | 08.06.2019
Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Antalya

Kılıçdaroğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın Denizli'deki cenaze namazının ardından Antalya'ya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile Döşemealtı ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Baykal'ı, kızının evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra kalacağı otele geçti.

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