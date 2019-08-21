Euro
6.34
Dolar
5.71
BIST 100
95,763.08
Altın
1,499.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Kılıçdaroğlu Arnavutluk'a gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tomor Dağı Etkinlikleri'ne katılmak üzere yarın Arnavutluk'a gidecek.

Barış Gündoğan   | 21.08.2019
Kılıçdaroğlu Arnavutluk'a gidecek

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tomor Dağı Etkinlikleri'ne katılmak üzere yarın Arnavutluk'a gidecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu yarın 06.30'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a hareket edecek.

Tiran'dan helikopterle etkinliklerin yapılacağı Tomor Dağı'na geçecek Kılıçdaroğlu, "Hacı Baba" ve "Baba Mondi" olarak da bilinen, dünyadaki tüm Bektaşilerin lideri Arnavut Edmond Brahimaj'la görüşecek.

Etkinliklerde bir konuşma yapması planlanan Kılıçdaroğlu, daha sonra helikopterle Tiran'a dönerek Arnavutluk'tan ayrılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırgızistan siyasetinde güç mücadelesi
İsrail sağında bölünme derinleşiyor
Kızıldeniz’de uluslararası pazarlıklar
Tunus’ta seçimler ve Nahda Hareketi’nin geleceği
Körfez’deki statükocu eksende çatlak derinleşiyor

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu Arnavutluk'a gidecek

Kılıçdaroğlu Arnavutluk'a gidecek

Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamasına tepki

'Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istiyoruz'

Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na verdi

Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na verdi