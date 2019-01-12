Fotoğraf: AA/Onur Çoban

İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hıdır Gündüz'ün, Bahçeşehir'de 4 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan eşi Belgüzar Gündüz (67), Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesinde yaşımını yitirdi.

Gündüz için ikindi vakti Bakırköy Amine Hatun Camisi'nde düzenlenen törene, Kılıçdaroğlu ile ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve eski CHP milletvekili Berhan Şimşek de katıldı.

Törenin ardından Kılıçdaroğlu tabuta omuz verdi. Belgüzar Gündüz, Silivrikapı Mezarlığında toprağa verildi.

Muhabir: Berk Özkan