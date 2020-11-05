Kemal Kılıçdaroğlu eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i andı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının 14'üncü yılı nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Sosyal devlet ilkesine olan inancından asla vazgeçmeyen, yaşamını sevgi ve hoşgörüyle özdeşleştirmiş değerli siyaset ve devlet adamı, Türkiye'nin Karaoğlan'ı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i rahmet ve özlemle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.