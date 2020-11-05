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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i andı.

Barış Gündoğan   | 05.11.2020
Kemal Kılıçdaroğlu eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i andı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının 14'üncü yılı nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sosyal devlet ilkesine olan inancından asla vazgeçmeyen, yaşamını sevgi ve hoşgörüyle özdeşleştirmiş değerli siyaset ve devlet adamı, Türkiye'nin Karaoğlan'ı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i rahmet ve özlemle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

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