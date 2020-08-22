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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Ebulfez Elçibey'i andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 20'nci yılı nedeniyle Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i andı.

Barış Gündoğan   | 22.08.2020
Kemal Kılıçdaroğlu, Ebulfez Elçibey'i andı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 20'nci yılı nedeniyle Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i andı.

Kılıçdaroğlu, Elçibey'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında "Gördüğü işkence için değil, işkencede kaybolan Atatürk rozeti için dertlenen, can Azerbaycan'ın bağımsızlığının sembol isimlerinden 2. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i, vefatının 20'nci yıldönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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