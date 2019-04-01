Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.32
Dolar
5.61
BIST 100
94,199.56
Altın
1,291.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İzmir'de belediyeler 4 partiye dağıldı

İzmir'de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 24 ilçede CHP'li, 4 ilçede AK Partili, birer ilçede MHP ve İYİ Partili adaylar seçimi önde tamamladı.

Halil Şahin   | 01.04.2019
İzmir'de belediyeler 4 partiye dağıldı

Izmir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılan ilk yerel seçimlerde, 3 milyon 250 bin 780 kayıtlı seçmenin bulunduğu İzmir'de 10 bin 142 sandıkta oy verildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mustafa Tunç Soyer oldu.

Balçova, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Urla, Menderes, Torbalı, Selçuk ve Ödemiş ilçelerinde CHP, Bergama, Bayındır, Kiraz ve Kınık ilçelerinde AK Parti, Aliağa ilçesinde MHP, Tire'de ise İYİ Parti sandıktan ilk sırada çıktı.

AK Parti 4 ilçede kaybetti 2'sinde kazandı

2014 yerel seçimlerinde 22 ilçeyi kazanan CHP, belediye sayısını 24'e çıkardı.

7 belediye başkanlığı bulunan AK Parti, mevcut Kemalpaşa, Ödemiş, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde koltuğu CHP'ye bırakırken Bergama ve Bayındır ilçelerinde ise belediye başkanlığını CHP'den aldı. AK Partili Kınık ve Kiraz belediye başkanları ise koltuklarını korudu.

Geçen yerel seçimlerde Aliağa ilçesinde göreve gelen ve tekrar belediye başkan adayı olan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Serkan Acar, yeniden başkanlığa seçildi.

Millet İttifakı'nın İYİ Partili Tire Belediye Başkan Adayı Salih Atakan Duran da yarışı önde tamamlayarak belediye başkanlığına seçildi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

'Türkiye'nin sınırları egemen güçlerin lobilerinde çizilmemiştir'

'Türkiye'nin sınırları egemen güçlerin lobilerinde çizilmemiştir'

'Yeni Zelanda'daki saldırı İslam'a karşı düşmanca politikaların sonucudur'

'Herkesin çıkıp bizden hesap sorma hakkı var'

Seçimin merak edilenleri

Seçimin merak edilenleri

'Birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz'

'Birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zelanda'daki terör saldırısına Avrupa'nın sesi çıkmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zelanda'daki terör saldırısına Avrupa'nın sesi çıkmadı