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Politika

İYİ Parti'nin Olağan Kurultay süreci şubatta başlayacak

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında, 2. Olağan Kurultay sürecinin, Şubat 2020'de ilçe ve il kongreleriyle başlaması kararı alındı.

Esin Işık   | 11.09.2019
İYİ Parti'nin Olağan Kurultay süreci şubatta başlayacak

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında yapılan başkanlık divanı toplantısında partinin olağan kurultay sürecine yönelik karar alındı.

Karara göre, kurultay çalışmaları, Şubat 2020'de ilçe ve il kongreleriyle başlayacak.

Çalışmalar kapsamında ilçe ve il teşkilatları kongre yapabilecekleri tarihleri genel merkeze bildirilecek, genel merkez de ilçe ve il kongrelerine yönelik takvim oluşturulacak.

İlçe ve illerdeki kongre sürecinin tamamlanmasının ardından haziran ayında da 2. Olağan Kurultayın yapılması hedefleniyor.

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