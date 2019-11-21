İYİ Parti'den 'iyi belediyecilik' çalıştayı
İYİ Parti, "İyi Belediyecilik Çalıştayı"nda partinin yerel yönetimlere bakışı ve "iyi belediyecilik" kriterlerini tartışacak.
Ankara
İYİ Parti, "iyi belediyecilik" çalıştayı düzenleyecek.
Edinilen bilgiye göre, çalıştayda, partinin yerel yönetimlere bakışı ve "iyi belediyecilik" kriterleri tartışılacak, belediyelere kaynak oluşturma ile imar ve ihale konusunda teknik bilgiler verilecek.
Mevcut yerel yönetimler yasasının artı ve eksi yönleriyle masaya yatırılacağı çalıştaya, İYİ Partili belediye başkanları, belediye ve il meclis üyeleri ile yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcıları katılacak.
Çalıştay çerçevesinde, ilki 23-24 Kasım'da Antalya'da yapılacak toplantının ikincisi aralıkta İzmir'de, üçüncüsü ise ocakta Samsun veya Erzurum'da düzenlenecek.
"Yerelde İYİ Parti temsiliyetini nasıl sağlayacağız?"
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, çalıştayın "Türkiye buluşmaları" adlı faaliyetleri kapsamında yapılacağını söyledi.
Ergun, öncelikle yerel yönetimde kaynaşmayı temin etmeyi, belediye başkanları, belediye meclis ve il meclis üyeleri ile yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılarına belediyecilik ve belediye hizmetleri konularında teknik bilgi vermeyi amaçladıklarını vurguladı.
Uzmanlar ve akademisyenlerin de katılacağı toplantılarda, partinin yerel yönetimlere, belediyeciliğe bakışı ve iyi belediyecilik kriterlerinin tartışılacağını belirten Ergun, şu bilgileri verdi:
"Merkezi yönetim yerel yönetim ilişkileri ile yerel kalkınma nedir konusu masaya yatırılacak. Belediyeler kaynak üreten birimler olmaktan çıktı, bunları kaynak üretir hale nasıl getirebiliriz. Belediyelerin en çok uğraştığı imar, ihale konusu teknik düzeyde tartışılacak. Yerelde İYİ Parti temsiliyetini nasıl sağlayacağız? Yerel siyaset-yerel kültür ilişkisi üzerine tartışmalar olacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.