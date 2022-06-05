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Politika

İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık seçimi yapılıyor

İstanbul'da, çeşitli nedenlerle boşalan 9 mahallede, muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Mehmet Ali Derdiyok, Metin Tokgöz, Halis Akyıldız   | 05.06.2022
İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık seçimi yapılıyor

İstanbul

Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe Atatürk Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi ve Ümraniye Saray Mahallesi'nde çeşitli nedenlerle boşalan muhtarlık için seçim yapılıyor.

Seçim nedeniyle ilçelerdeki bazı okullarda sandıklar kuruldu. Oy verme işlemi sabah 08.00'da başlarken, mahalle sakinleri de muhtarlarını belirlemek için sandık başına giderek tercihini yaptı. Okullardaki oy verme işlemi akşam saat 17.00'da sona erecek.

Fatih Atikali Mahallesi'nde tek aday

Fatih Atikali Mahallesi muhtarlık seçimi, Ahmet Rasim Anadolu Lisesi ile Nişancı Mehmetpaşa İlkokulu'nda kurulan 31 sandıkla başladı.

Okulda seçmenlerine kendi adının bulunduğu kağıt dağıtan muhtar adayı Selahattin Turunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski muhtarın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini belirterek, bu nedenle seçimlerin yenilenmesi kararı alındığını söyledi.

Turunç, mahallede 9 bin 800 seçmen bulunduğunu aktararak, kendisinin zaten eski muhtar olduğunu, bir süre bıraktıktan sonra tekrar adaylık başvurusu yaptığını anlattı.

Seçmen Sevin Özcan da tek aday olduğu için pek seçme şansının bulunmadığını dile getirerek, mahalleye hayırlı olmasını diledi.

Özcan, eski muhtardan memnun olmadığını dile getirerek, "Cenazemiz oldu, hiçbir zaman muhtarımızı yanımızda görmedik. Evimden 2 tane cenaze verdim. Bir başsağlığında bulunmadı. Muhtar dediğin Nedir? Vatandaşla belediye arasında bir iletişimdir. Ama ben bunu kendi adıma hiç yaşamadım Oy kullanmamız gerekiyordu, vatandaş olarak gelip kullandık." ifadelerini kullandı.

- 10 aday yarışıyor

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi muhtarının seçimi nedeniyle Esenyurt'ta Belma Barut İlkokulu ile Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde de sandıklar kuruldu.

Oy vermek için okula gelen Yaşar Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle muhtarının vefatı üzerine yeniden seçim yapıldığını söyledi.

Bağlarçeşme muhtarının vefatı nedeniyle biri kadın on muhtar adayının yarıştığını belirten Berna Deli de seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyükçekmece Atatürk Mahallesi muhtarlık seçimi için de Atatürk İlkokulu'nda sandıklar kuruldu. Mahalle sakinleri, sabah saatlerinde oy kullanmaya başlarken, muhtarın vefatı nedeniyle seçime gidildiği öğrenildi.

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