'İstanbul ve Ankara'da ortak miting yapma arzusu var'

AK Parti Sözcüsü Çelik, (AK Parti-MHP ortak miting) İstanbul ve Ankara'da özellikle ortak miting yapma arzusu var. Her iki genel başkanın takdirinde olan bir konu." ded,

İSTANBUL, (AK Parti-MHP ortak miting) İstanbul ve Ankara'da özellikle ortak miting yapma arzusu var. Her iki genel başkanın takdirinde olan bir konu. Bunun daha güçlü bir mesaj vereceği şeklinde bir değerlendirmemiz var." dedi.Çelik, "(Kaşıkçı cinayeti) Biz uluslararası soruşturma açılması yönünde gayret yürütüyoruz ve bütün dünyayı da buna davet ediyoruz. Saygın ve uluslararası bir soruşturma açılmalıdır ve bu soruşturma neticesine de herkes saygı duymalıdır." ifadelerini kullandı.Ömer Çelik, "Vatandaşlarımız 'Hükümet IMF ile anlaştı' gibi bir haber gördüklerinde doğrudan bir yalan haber olduğuna hükmedebilirler." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.