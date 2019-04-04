İmamoğlu: İstanbul'da şu an aradaki fark 19 bin 522
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, ''Şu an aradaki fark 19 bin 552 yani 21 bin civarındaki rakamlardan bu süreç başladığında buraya indi." dedi.
İstanbul
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde yaptığı basın açıklamasında, "İlçe seçim kurulları önündeki bekleme süresi, bizim bu süreç tamamen bitene kadar devam etmesini istiyorum. Dolayısıyla sayımların, geçersiz oyların, sayımlarının bittiği ilçelerde dahil, oradaki nöbet devam ediyor." dedi.
İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Süreç devam ediyor. 11 ilçede geçersiz oyların sayımı bitmiş durumda. Şu an aradaki fark 19 bin 552 yani 21 bin civarındaki rakamlardan bu süreç başladığında buraya indi. Bizim oyumuz 4 milyon 171 bin 475'e çıktı. Rakibimizin oyu da 4 milyon 151 bin 923'e çıktı. Bu farklar dengeli bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımın yapmış olduğu simülasyona göre günün sonunda bütün ilçelerdeki geçersiz oylar sayılsa dahi 18 bin ile 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak. Halen yok 'kameralar önünde başka sayımlar da yapılsın' diyen rakibimiz adına konuşan yetkili arkadaşlar, titrini söylemek istemiyorum, ne acı ki seçimden önce dünyanın en güvenilir sistemini anlatırken seçimden sonra oradaki hakime memura müdüre hatta AK Parti adına katılan vatandaşlarımıza bile güvenmeyerek kameralar önünde olsun çağrısını yapmalarını talihsizlik olarak görüyorum. Bu çok acı ve vahim bir şey. Üzücü ama aynı zamanda trajikomik bir şey. Ayrıca sanki geçersiz oylarda 545 sandık sayıldı ve 11 bin oy düştü diyerek bir algı yönetilmeye çalışılıyor. Öyle değil."
İmamoğlu halk pazarını ziyaret etti
Öte yandan İmamoğlu, Güngören'de halk pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Beyoğlu'nda Pera Palace Otel'de gazetecilerle bir araya gelen İmamoğlu, buruda soruları yanıtladı.
İmamoğlu, bir gazetecinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "oyların sayımının kameralar önünde yapılması" çağrısını hatırlatması üzerine, şunları kaydetti:
"Ben tabii kendilerini seçim öncesi ve sonrası duydum. Ama açıklamaları üzüntü veriyor. Seçim öncesi bu kadar emin oldukları bir sistemi, dünyanın en güvenilir sistemi diye tanıttıkları sürecin seçimden sonra hiçbir kısmına güvenmemeleri çok komik. Hakimlere, oradaki görevlilere güvenmiyorlar, sandıkta görevli olan kendi partililerine güvenmiyorlar. YSK’ya güvenmiyorlar. Şimdi 'kameralar huzurunda' diye teklif yapıyor, üzüntü duyuyorum. Bence seçimden önce söylediklerini bir daha dinlesin. Bir de kameraya konuşmadan önce söylediklerini aynaya bakarak konuşmasını tavsiye ediyorum."
Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadaki bir görüntünün sorulması üzerine de şunları söyledi:
"Benim anlayışımda ve ahlakımda şu var; Beylikdüzü'nde göreve başladığımda da aynı şeyleri söyledim. İstanbul'a dair de aynı şeyleri söylüyorum. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum an itibarıyla hiçbir çalışanım bana hizmet etmesin. İstanbulluya hizmet etsin. Belediye çalışanının kişiye hizmeti diye bir şey olabilir mi? Yanlış buradan başlıyor. Lütfen çalışanların gönlü rahat olsun. Bana hizmet etmeyecekler, layıkıyla İstanbulluya hizmet edecekler. Bu anlayışı değiştirmemiz lazım. Adamcılık, particilik ve partizanlık bunların bitmesi lazım. Kurum aidiyeti İstanbul'a ait olmak ve İstanbul'a hizmet etmek, bu kültüre bu toplumun ihtiyacı var. Yardımlar v.s. ..Belki İstanbul tarihinde, bu kadar yerel yönetimin, yardımları, sosyal yardımları hem ahlaklı hem nitelikli hem de bugünün ekonomik zorluklarına çözüm bulan anlayışla bu kadar geniş kapsamlı bir vaat programı açıklayan başka bir belediye başkanı olduğunu düşünmüyorum. Öğrenci bursundan birçok hususa kadar biz hem var olanı korumak hem de daha çok genişletmek konusunda birçok politikaları açıkladık. Kimsenin endişesi olmasın. Kimse bize bağlılığını bildirdikten sonra yardım almayacak, bunu önemsiyoruz. İhtiyacı varsa alacak, öğrenciyse bursunu alacak, ihtiyacı olan bir aileyse katkısını alacak. İnsanımıza katkı sunmaya güzel politikalarla buluşturmaya geliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.