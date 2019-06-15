İmamoğlu 'Atatürk Sergisi'nin açılışına katıldı
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, ressam Umut Kaya'nın Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezindeki "Atatürk Sergisi"nin açılışına katıldı.
İstanbul
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ta Samsun gezisinde tanıştığı ressam Umut Kaya'nın Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezindeki "Atatürk Sergisi"nin açılışına katıldı. Kaya, karakalem çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezen İmamoğlu'na, tablo hediye etti.
Daha sonra CNR Expo İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilen "Sandık Görevlileri Buluşması"na katılan İmamoğlu, sandık görevlilerinin 23 Haziran seçimlerinin en önemli aktörleri olacağını söyledi.
İmamoğlu, 23 Haziran'ın herhangi bir seçim olmadığını ifade ederek, sandık görevlilerine şöyle seslendi:
"23 Haziran, elimizden alınan, milletçe emaneti gasbedilen, hukuka aykırı bir kararla Türkiye'nin demokrasi süreci zarara uğratılan bir süreç sonrasında, demokrasinin ve milletin iradesinin tamir sürecidir. Yaptığımız tüm kampanyalar, İstanbullulara anlattığımız tüm çözüm önerilerimiz, sahada, sokakta yaptığımız her şeyin final günü 23 Haziran. Sizler, 23 Haziran'da okul sorumluları, kat sorumluları ya da okullardaki iletişimi sağlayacak olan kişiler olarak, muazzam bir hizmeti yerine getireceksiniz. Türkiye'nin tarihinde, demokrasinin varlığı açısından en tarihi anın şahitleri olacaksınız. Sorumluluk sahibi genç arkadaşlarım, okullardaki mesuliyetlerinizi lütfen harfi harfine yerine getirmenizi istiyorum. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğinize yürekten inanıyorum.''
İstanbul halkıyla buluştuğu zaman enerjisinin arttığını dile getiren İmamoğlu, vatandaşların kendisini motive ettiğini, onlardan enerji aldığını anlattı.
"Mazlumun yanında durmayı severiz"
Daha sonra Sultangazi'de seçim otobüsünden halkı selamlayan İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sultangazi'de yüzde 40'a yakın oy aldığını ama bu seçimlerde daha fazlasını istediğini söyledi.
Bir tarafı baraj, bir tarafı orman olan Sultangazi'nin, taş ocaklarının pisliği içinde boğulmasını istemediğini dile getiren İmamoğlu, en büyük yaşam vadilerinden birini Sultangazi'ye yapacağını dile getirdi.
Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de mülteci sorunu olduğunu aktararak, "İstanbul'da yaşanan bu mülteci sorunu Türkiye adına iyi yönetilmemiştir. Dünyada mültecilerin nasıl misafir edileceğinin kuralları vardır. Biz, mazlumun yanında durmayı severiz. Bu bizim milli ruhumuzda ve gerçekten geleneklerimizde vardır. Ancak bütün şehirlere milyonlarca mülteciyi plansız dağıtmak doğru değildir. 60-70 bin mülteci Sultangazi'de yaşıyor. Mülteci sorunu, onları yok saymak anlamına gelmez. Çocukları ve kadınları, maruz kaldıkları tehditlerden korumaya varız. Bunların yanındayız. Uluslararası alanda bu sorunu anlatmaya, Türkiye'nin yalnız bırakılmaması konusunda propaganda yapmaya hazırım. Günün sonunda, kendi ülkelerine dönmeleri şarttır. Bunu, hep birlikte sağlayacağız." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.