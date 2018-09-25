İlişkilerde yeni sayfa açacak Almanya ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği Almanya ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği Almanya ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazanması amaçlanıyor.

Erdoğan, ziyaretinin ilk gününde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Almanya'nın büyük şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelecek.

Almanya'nın şirket yöneticileri ile gerçekleştirilecek görüşme, Türkiye'ye verilen değeri göstermesi bakımından büyük önem taşıyor.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi anlamında ekim ayında da önemli bir ziyaret olması bekleniyor. Bu kapsamda, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier başkanlığında 86 iş adamının katılımıyla büyük bir ekonomik delegasyon ekim ayında Türkiye'ye gelecek.

Almanya Cumhurbaşkanı ve Merkel ile görüşme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, dışişleri bakanlığı dönemindeki son Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iade-i ziyaret kapsamında gerçekleştireceği temaslarının ikinci gününde Almanya Cumhurbaşkanı bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile öğle yemeğinde bir araya gelecek. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Merkel'in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Merkel ile ucu açık kahvaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin son gününde Merkel ile ucu açık kahvaltıda bir araya gelecek. İki ülke arasında son 3 yıldır yaşanan sıkıntıların ele alınacağı görüşmelerde, sorunların çözüm yolları aranacak.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere, İdlib'den Türkiye'ye yaşanacak olası göç dalgasına yönelik tedbirler, terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Alman yetkililer tarafından yapılan olumlu açıklamalar, iki ülkenin de ilişkileri geliştirme yolundaki niyetlerini ortaya koyuyor.

Köln Merkez Camisi'nin açılışını yapacak

Kahvaltının ardından Köln'e geçecek olan Erdoğan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin açılışını yapacak.

Erdoğan'ın cami açılışında vatandaşlara hitap etmesi planlanıyor.

26 metre kubbe yüksekliğine sahip ve bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebildiği caminin toplam 17 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor.

Muhabir: Aynur Ekiz