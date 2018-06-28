İki il'de geçersiz oylar yeniden sayılıyor

SAMSUN

Samsun'da geçersiz olarak kayıtlara giren oylar, yapılan itiraz üzerine yeniden sayılıyor.

Alınan bilgiye göre, AK Parti İl Başkanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren Cumhurbaşkanlığı için 23 bin 442, milletvekilliği için 21 bin 263 oyun yeniden sayılması için itirazda bulundu.

Samsun İl Seçim Kurulu yetkilileri, talebin ardından 17 ilçede bin 500'ün üzerindeki sandıkta yeniden sayım işlemi başlattı.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ersan Aksu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 17 ilçede geçersiz sayılan oylarla ilgili itirazda bulunduklarını söyledi.

Milletin iradesinin tam olarak sandığa yansımasını istediklerini aktaran Aksu, "Cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği seçiminde oylarının tek zarfta kullanılmış olmasından dolayı milletin iradesinin sandığa yansıdığını ancak sayım esnasında sandık kurulu üyelerinin hata yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Geçersiz oyların sonucu etkileyip etkilememesi önemli değil. Bir oy veya 300 oy da olsa milletin iradesinin tecelli edebilmesi için bin 500 civarında sandığa geçersiz oylar yönünden itiraz ettik. Sonucun açıklanmasını bekliyoruz." dedi.

Adana

AK Parti Adana İl Başkanlığının 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

AK Parti Adana İl Başkanlığı Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Ayhan Benlice, milletvekili seçimiyle ilgili il genelindeki geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi.

Bunun üzerine 15 ilçeden Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Çukurova'da geçersiz oyların tekrar sayılmasına, diğer ilçelerin ise değerlendirilmesine karar verildi.

Benlice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptıkları başvurunun kabul edildiğini, sürecin yakından takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Adana'da, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 5, CHP 4, MHP 2, İYİ Parti 2, ve HDP 2 milletvekili çıkardı.

Muhabir: İlyas Gün, Abdulkerim Satuk Buğrahan Topaloğlu