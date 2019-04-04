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Politika

Iğdır'da seçime yapılan itiraz sonucu değiştirmedi

Iğdır'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel'in itirazıyla yapılan oyların yeniden sayım işlemi tamamlandı.

Hüseyin Yıldız   | 04.04.2019
Iğdır'da seçime yapılan itiraz sonucu değiştirmedi

Iğdır

Iğdır'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel'in, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yaptığı itiraz üzerine yeniden sayılan oylar, seçim sonucunu değiştirmedi.

Tezel'in önceki gün beraberindeki MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ile seçimlerde şaibe olduğunu iddiasıyla yaptığı itirazın Merkez İlçe Seçim Kurulunca kabul edilmesi üzerine oyların Iğdır Adliyesi ek binasında yeniden yapılan sayım işlemi tamamlandı.

Bu sayım sonucu, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş'un 22 bin 268, MHP'li aday Tezel'in ise 20 bin 733 oy aldığı anlaşıldı. Bu sonuç ile HDP, belediye başkanlığı yarışını MHP'nin önünde tamamladı.

Kentte, seçim sonuçlarına belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri açasından yapılan itiraz öncesi, resmi olmayan sonuçlara göre, Akkuş, kullanılan oyların yüzde 50,10'unu, Tezel ise yüzde 46,68'ini almıştı.




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