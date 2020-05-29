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Politika

İçişleri Bakanı Soylu'dan Van polisine tebrik

İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı yakalamalarla Van polisini ve narkotik timlerini tebrik etti.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 29.05.2020
İçişleri Bakanı Soylu'dan Van polisine tebrik

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Van'da 670 kilo eroin. Son 5 günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz."

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