İçişleri Bakanı Soylu'dan Van polisine tebrik
İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı yakalamalarla Van polisini ve narkotik timlerini tebrik etti.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından şunları kaydetti:
"Van'da 670 kilo eroin. Son 5 günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz."
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Van da 670 kilo EROİN!— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 28, 2020
Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum..
Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz 👍