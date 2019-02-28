Avcılar'daki bir düğün salonunda kadın seçmenlerle bir araya gelen Soylu, ülkelerin kritik dönemlerden geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ülkeler önemli kararlar alırlar, aileler gibidir. Ama bu coğrafyada alınan kararlar, bütün dünyadaki alınan kararlardan önemlidir. Biz, geçmişimiz, bize bırakılan bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz adına karar alıyoruz. Hepimiz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bizim sorumluluğumuz etrafımızdaki coğrafya, dünyayla ilgilidir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle, anarşi olaylarıyla, bu ülkede başbakan asılmasıyla, 28 Şubat'la değerlerimize, kutsallarımıza uzanmakla, bizi onlardan uzaklaşmakla terbiye ettiler. Dertleri şuydu, biz bu ülke adına bir karar vermeyelim, bu ülke adına güçlü olmayalım. Bu ülke büyümesin, hedeflerine varmasın. Biz 2023, 2053, 2071 demeyelim." ifadelerini kullandı.

"Biz niçin 3. havalimanını yapıyoruz?" diye soran Soylu, şöyle devam etti:

"Avrupa'dan Çin'e, Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar dünyanın en önemli istasyonunu kuruyoruz. Biz Türkiye'yi, İstanbul'u, Anadolumuzu merkez yapmak istiyoruz. Bugün niye bu seçimde 'beka' diyoruz? Niye 2004'te, 2009'da 'beka' demedik. Çünkü yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik artık. Bizi buradan geri döndürmelerine tekrar tahammül etmek istemiyoruz. Tekrar o eski günlere dönmek, Türkiye'yi terörün teslim aldığı günlere dönmek istemiyoruz. 15 bin terörist vardı dağlarda, bugün 700 kaldı. 5 metre karda bugün 250 operasyon yapıyor bizimkiler. Her tarafta operasyon var. İnlerini bulmaya, orada etkisiz hale getirmeye, onların bir daha bu ülkeye bedel ödetmesine müsaade etmemek için."

Bakan Soylu, "Türkiye'de siyasetin kazanımını belirleyen kadındır. Onun için çok çalışmamız lazım. 31 Mart'tan sonra ekonomiyi göreceksiniz, nasıl bir sıçramaya girecek. Bu son hamlelerimizdir." dedi.