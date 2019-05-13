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Politika

HDP'li Osman Baydemir'e 6 yıl hapis istemi

Eski HDP milletvekili Osman Baydemir hakkında Van'da partisince düzenlenen iki ayrı programda yaptığı konuşmalarda "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cemal Aşan   | 13.05.2019
HDP'li Osman Baydemir'e 6 yıl hapis istemi

Van

Eski HDP milletvekili Osman Baydemir'in, partisinin iki yıl önce Van'da gerçekleştirdiği grup toplantısı ile "vicdan ve adalet nöbeti"nde yaptığı konuşmalar nedeniyle 6 yıla kadar hapsi istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, o dönemde parti sözcüsü olan eski HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir'in, Van'daki grup toplantısında yaptığı konuşmalarla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Van 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Baydemir'in konuşma içeriklerinde dile getirdiği sözler nedeniyle, "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Ağustos 2017'de İpekyolu ilçesindeki Musa Anter Parkı'nda yapılan HDP Meclis Grup Toplantısı ile "vicdan ve adalet nöbeti"nde, Baydemir'in katılımcılara yaptığı konuşmalarda suç unsuru tespit edilmesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Baydemir'in herkese açık şekilde yaptığı konuşmada, "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama" suçunu oluşturan ifadeler kullandığı vurgulandı.

İddianamede ayrıca, 19 Nisan 2018'de milletvekilliği düşürülen Baydemir'in, 6 Nisan 2018'de yurt dışına çıkarak bir daha ülkeye dönmediği aktarıldı.

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