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Politika

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almış, cezası da Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

Sinan Uslu,Aynur Ekiz   | 17.03.2021
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. HDP'nin milletvekili sayısı 56'dan 55'e indi.

HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, tezkere okunmadan önce yaptığı açıklamada, "Ömer Faruk Gergerlioğlu, halkın iradesidir. Hakikati savunduğu için cezalandırılmakta ve milletvekilliği düşürülmeye çalışılmaktadır. Daha Anayasa Mahkemesi dahi kararını vermeden bu telaşınız nedir? Suç işliyorsunuz. Biz vekilimizin yanındayız." dedi.

Bu arada TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında, basın locasında oturan AK Parti 22. Dönem Milletvekili Abdurrahim Aksoy, ayağa kalkarak "Yaşasın özgürlükçü demokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye. Kahrolsun otokrasi." sloganları attı. Aksoy, AK Parti üyesi olmadığını, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi olduğunu söyledi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Daha sonra basın locasına gelen TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol, Aksoy'u, "Genel Kurul kuralları gereği burada durmanız mümkün değil." diye uyararak kendisini Genel Kurul Salonu dışına davet etti.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP milletvekilleri, sloganlar eşliğinde sıra kapaklarına vurarak tezkerenin okutulması kararını protesto etti.

HDP'li Gergerlioğlu, "Anayasa dışı bir karardır. Meclis Genel Kurulunu terk etmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Milletimizin iradesine sığınıyorum." ifadelerini kullandı.

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