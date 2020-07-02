HDP'li Katırcıoğlu Meclis Başkanı adayı oldu
HDP Grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin başvurusunu Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na sundu.
TBMM
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun TBMM Başkanlığına adaylık başvurusu yapıldı.
HDP Grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç ile TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Katırcıoğlu'nun TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na sundu.
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