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Politika

HDP'li Işık'a 'geçici çıkarma cezası'

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinin görüşmelerinde, terör örgütü PKK'yı "silahlı Kürt muhalefeti" olarak tanımlayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'a, TBMM Genel Kurulundan bir birleşim çıkarma cezası verildi.

İsmail Çimen,Sinan Uslu   | 14.02.2020
HDP'li Işık'a 'geçici çıkarma cezası'

TBMM

TBMM Genel Kurulunda İmar Kanunu'nda değişiklik öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, tartışmalar eşliğinde devam ediyor.

Teklifin görüşmelerinde söz alan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, konuşmasının bir bölümünde terör örgütü PKK'yı "silahlı Kürt muhalefeti" olarak tanımlaması üzerine tartışma çıktı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Mensur Işık'ın konuşmasına ilişkin tutanakları talep ettiğini belirtti, ancak tartışmaların uzaması üzerine birleşime ara verdi.

Yaklaşık bir saatlik aranın ardından birleşimi açan Bilgiç, Işık'ın, "silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaş" ifadesinin TBMM İçtüzüğüne göre, Meclisten geçici çıkarma cezasını gerektirdiğini belirterek, Işık'a bir birleşim çıkarma cezası verilmesini teklif etti.

Daha sonra HDP'li Işık'a, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla, İçtüzüğün 161. maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulundan bir birleşim çıkarma cezası verildi.

Oylamanın ardından Mensur Işık'ın "silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaş" ifadesini Meclis dışında tekrarlamaması ihtar edildi ve bu ifadenin tutanaktan çıkarılması kabul edildi.

Bilgiç, daha sonra grup başkanvekillerine söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis kürsüsünün, hiçbir zaman devletin birliğine, dirliğine kasteden bir örgüte "silahlı muhalif grup" deme hakkı vermediğini söyledi.

"Bunu ancak bir terörist söyleyebilir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Işık'ın ifadelerinin, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef aldığını belirtti.

Işık'ın bölücü ifadelerini reddettiklerini ve kınadıklarını vurgulayan Akçay, "Bu ifadeler terörizm destekçiliğidir, PKK terör örgütü dokümanlarında yer alan ifadelerdir. Bu sözleri ancak bir terörist söyleyebilir. Bu yüce Meclis bir terörist sığınağı değildir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu savunarak, "Hepimize şu veya bu şekilde bulaşan bir yanı var, hiçbirimiz kayıtsız kalamıyoruz. Bu sorunu demokrasi kanallarını açarak çözelim." dedi.

"Silah siyasete ilişkin kavram değil"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hep en şok edici fikirlerin dahi kürsüde söylenebilmesini savunduklarını dile getirerek, "Muhalefet, siyasete ilişkin bir kavramdır ancak silah, siyasete ilişkin bir kavram değildir. Düşünce özgürlüğü çok önemlidir ama şiddet ve terörü çağrıştırmak, meşrulaştırmak asla doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da HDP'li Işık'a Meclis'te geçici çıkarma cezası verilmesinin yerinde olduğunu belirterek, "Cennet vatanımız üzerinde, aziz milletimizle al bayrağımızın altında anayasal hukuk düzenimiz çerçevesinde bizi bir arada tutan bu değerlere sahip çıkmak hepimizin üzerine vazifedir." diye konuştu.

Herkesin, birlik ve beraberliği hedef alan ifadelerden kaçınması gerektiğinin altını çizen Özkan, "Bu bir terör propagandasıysa, ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit ediyorsa bundan herkes kaçınmak zorundadır." dedi.

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