Euro
6.26
Dolar
5.70
BIST 100
101,810.20
Altın
1,528.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

HDP'den yeni yargı paketi eleştirisi

HDP Grup Başkanvekili Oluç, 'Meclis'te görüşülecek yargı paketinde ihtiyaca cevap verecek düzenlemeler yer almamıştır.' dedi.

Esin Işık   | 25.09.2019
HDP'den yeni yargı paketi eleştirisi

Ankara

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Önümüzdeki hafta itibarıyla Meclis'te görüşülecek olan yargı paketinde ihtiyaca cevap verecek düzenlemeler yer almamıştır. Bu paketle Türkiye'de toplumun yargıya olan güveninin artmasını beklemek mümkün değildir." dedi.

Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün itibarıyla yargı paketinin kendilerine iletildiğini belirterek, pakete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım'ın bir konferansta, "yargı sistemine güven son derece düşük." cümlesini kullandığını hatırlatan Oluç, Türkiye'de yargının taraflı ve bağımlı bir mekanizma haline geldiğini, toplumda yargıya olan güvenin büyük ölçüde kırıldığını ileri sürdü.

Oluç, Türkiye'nin evrensel hukuk ilkelerine uygun demokratik bir yargı reformunu gündemine alması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bize iletilmiş olan ve önümüzdeki hafta itibarıyla Meclis'te görüşülecek olan yargı paketi demokratik bir yargı reformu nitelemesini hak edecek bir paket değildir. Burada bir reformdan söz etmek mümkün değildir. İhtiyaca cevap verecek düzenlemeler bu pakette yer almamıştır. Bu paketle Türkiye'de toplumun yargıya olan güveninin artmasını beklemek mümkün değildir."

Oluç, parti olarak hazırladıkları ve "yol temizliği" adını verdikleri yargı reformu strateji metnini Adalet Bakanlığı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına ilettiklerini vurgulayarak, "Bu, 27 kalemden oluşan yol temizliği metnidir. Bu metinde hangi TCK ve TMK maddelerinin değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması gerektiği yer alıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump İran kuşatmasını uzun vadeye yayıyor
Suudi Arabistan 'ulusal yalnızlığı'nı keşfetti
Brexit krizine yargı da katıldı
Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek
Nijerya 'İgbo Yahudileri' ve hedefleri

Benzer haberler

HDP'den yeni yargı paketi eleştirisi

HDP'den yeni yargı paketi eleştirisi

Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu

'Çocukların nasıl ölüme gönderildiğini gördüm'

'Camcı Hüseyin'i arıyoruz cam taktıracağız' şifresiyle dağa gönderilmiş

'Camcı Hüseyin'i arıyoruz cam taktıracağız' şifresiyle dağa gönderilmiş
'Bunu anne yüreği çözer, başka hiçbir yürek çözemez'

'Bunu anne yüreği çözer, başka hiçbir yürek çözemez'
'Yavrularımızı bize versinler'

'Yavrularımızı bize versinler'