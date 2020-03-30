Euro
7.26
Dolar
6.58
BIST 100
88,222.32
Altın
1,622.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

HDP'den Kovid-19 ile mücadele döneminde dayanışma çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bütün bu zor şartlara rağmen dayanışmayı sürdürmek mümkündür. Sadece mümkün olmakla kalmaz aynı zamanda gereklidir. Çünkü bu krizle baş etmemizi sağlayacak en temel şey dayanışmadır." dedi.

İsa Toprak   | 30.03.2020
HDP'den Kovid-19 ile mücadele döneminde dayanışma çağrısı

Ankara

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ,sosyal medya hesaplarından yaptığı yayınla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde uyguladığı politikaları eleştiren Sancar, öncelikle toplum sağlığının korunması ve kamu kaynaklarının bu konuya seferber edilmesi gerektiğini söyledi.

Salgın gibi tehditlerle mücadele etmenin en önemli yolunun topluma güven vermek olduğunu ifade eden Sancar, topluma güven verebilmenin ön şartının ise şeffaflık ve samimiyet olduğunu belirtti.

Sancar, parti teşkilatının "dayanışma ağları" kurarak ihtiyacı olanların beslenme ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için çalıştığını ifade ederek dayanışmanın "toplum sağlığını ve insanlığı kurtaracak en önemli unsur" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Sancar, "Bütün bu zor şartlara rağmen dayanışmayı sürdürmek sadece mümkün olmakla kalmaz aynı zamanda gereklidir. Çünkü bu krizle baş etmemizi sağlayacak en temel şey dayanışmadır." diye konuştu.

Bu tür krizlerin, yerelle ilişkisi en güçlü ve yaygın olan meslek örgütlerinin dahil olduğu bir kriz merkeziyle yönetilebileceğini savunan Sancar, meslek örgütleri ve bu alanda katkı sağlayabilecek kuruluşlarla ortak bir "Ulusal Kriz Koordinasyon Merkezi" oluşturulması çağrısı yaptı.

HDP olarak alternatif bir bilim kurulu oluşturma kararı aldıklarını aktaran Sancar, TBMM'nin de toplum sağlığı ve "evde güvenli geçim" dışında bir konuyu gündemine almaması gerektiğini belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi
Almanya'da Kovid-19 tedbirleri hafifletilmeden sürecek
Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirleri sürüyor
Cristiano Ronaldo'dan koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısı

Benzer haberler

HDP'den Kovid-19 ile mücadele döneminde dayanışma çağrısı

HDP'den Kovid-19 ile mücadele döneminde dayanışma çağrısı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi

İstanbul sokaklarında koronavirüs sakinliği

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 'Vefa' kolileri yola çıktı

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 'Vefa' kolileri yola çıktı
Uluslararası öğrenciler karantina sürecini online kurslarla değerlendiriyor

Uluslararası öğrenciler karantina sürecini online kurslarla değerlendiriyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı