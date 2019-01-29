HDP 'mahkemelik' adaylarla yarışacak

HDP'nin Güneydoğu'da aday gösterdiği belediye başkan adayları arasında terör soruşturmaları kapsamında haklarında soruşturma başlatılan, dava açılan veya hapis cezasına çarptırılan isimler de bulunuyor.

DİYARBAKIR



HDP'nin Güneydoğu'da aday gösterdiği belediye başkan adayları arasında terör soruşturmaları kapsamında haklarında soruşturma başlatılan, dava açılan veya hapis cezasına çarptırılan isimler de bulunuyor.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde HDP'nin Diyarbakır, Şırnak, Mardin başta olmak üzere Güneydoğu'da görevlendirme yapılan belediyelerde aday gösterdiği birçok ismin terör soruşturmalarında adı geçiyor.

HDP'nin merkez Bağlar ilçesinde aday gösterdiği Zübeyde Zümrüt, kamuoyunda "KCK ana davası" olarak bilinen dosya kapsamında "örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılıp bir süre cezaevinde kalmıştı.

Zümrüt, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında açılan başka davada ise "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketine dahil katılma" ile "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçlarından 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Yargılama konusu dava dosyasında Zümrüt'ün yaptığı açıklama ve röportajlarda, Diyarbakır'ın Sur, Şırnak'ın Cizre ilçelerinde bölücü terör örgütü PKK tarafından sözde "özerk bölge" oluşturmak amacıyla çukur kazma, bomba tuzaklama ve güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve roketli saldırıları sahiplendiği belirtiliyor.

"Yaralanan teröristi tedavi etmekle suçlanıyor"

HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir eş başkan adayları Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanıyor.

Aynı zamanda HDP Diyarbakır Milletvekili olan Mızraklı'nın yargılandığı davanın iddianamesinde terör örgütü PKK'nın sözde yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) daimi meclis üyesi ve sağlık komisyonu üyesi olarak faaliyet yürüttüğü belirtilmişti.

İddianamede, Mızraklı'nın merkez Sur ve Bağlar ilçesinde geçen yıl terör saldırılarının yaşandığı dönemde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada yaralanan terörist A.D'yi evinde tedavi ettiğine dair iddiaların bulunduğu hakkındaki bir ihbarda yer almıştı.

Diğer eş başkan adayı Uyanık'ın da KHK ile görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

Sözde "öz yönetim" ilan etmişlerdi

HDP'nin Batman Belediye eş başkan adayları Sabri Özdemir ve Songül Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 54 sanık sözde "öz yönetim" ilan ettikleri gerekçesiyle "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanıyor.

15 Ağustos 2015'te Bağlar Mahallesi 5 Nolu Sağlık Ocağı önünde sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin basın açıklamasına katılan Özdemir ve 53 sanığın Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları sürüyor.

Sabri Özdemir, hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında defalarca gözaltına alınıp, tutuklanmış daha sonra tahliye edilmişti.

Görevden alınan Ahmet Türk tekrar aday gösterildi

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan, sağlık sorunları nedeniyle yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mardin'den tekrar aday gösterildi.

HDP Bismil Belediyesi eş başkanı adayı olarak gösterdiği eski HDP İl Başkanı Gülşen Özer hakkında ise katıldığı bir Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 13 Ağustos 2018'de gözaltına alınan Özer, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

HDP Sur Belediye eş başkan adayı olarak gösterilen Filiz Buluttekin ve Silvan Belediye eş başkan adayı olarak gösterilen Naşide Toprak ise aralarında HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in de bulunduğu isimlerin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını bahane ederek başlattığı açlık grevleri eylemlerine katılıp gözaltına alınmışlardı. Her iki adayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adayların birçoğu "terör propagandası yapmak" suçundan yargılanıyor

HDP'nin Şırnak'ın ilçelerinde gösterdiği birçok aday da "terör örgütü propagandası yapmak"la suçlanıyor.

Silopi Belediye eş başkanı adayı Süleyman Şavluk "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl ceza almış ve cezaevinde bir süre kalmıştı ayrıca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından başlatılan başka bir soruşturma da sürüyor.

Silopi'nin diğer eş başkan adayı Adalet Fidan hakkında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 ayrı soruşturma yürütülüyor.

Cizre Belediye eş başkan adayı Mehmet Ziriğ, Uludere Belediye eş başkan adayları Selahattin Ürün ve Feride Yaman, İdil Belediye eş başkan adayları Songül Erdem ve Niyazi Çevrim hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Bingöl'ün Karlıova Belediye eş başkan adayı Özkan Bingöl'ün de KHK ile görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

HDP'nin, parti içerisindeki "eş başkanlık modeli"nden dolayı aday göstereceği her belediye için biri kadın olmak üzere iki aday belirlediği açıklanmıştı.