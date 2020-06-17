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Politika

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş gündemi değerlendirdi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "iktidarın, koronavirüsle mücadeleyi tıpkı 15 Temmuz gibi kendisi için bir fırsata dönüştürdüğünü" iddia etti.

Sinan Uslu   | 17.06.2020
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş gündemi değerlendirdi

TBMM

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, beraberindeki HDP milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "HDP'nin demokrasi yürüyüşü"nün 16 ilde yasaklandığını söyledi.

Yürüyüşlerinin engellenmeye çalışıldığını savunan Beştaş, yürüyüşlerinin yalnızca Kürtler için değil, tüm toplumsal talepler için olduğunu ifade etti. Beştaş, "AKP, CHP ve diğer partilere oy veren seçmenler için de yürüyoruz. Onların talepleri için de yürüyoruz. Çünkü Türkiye'de tam anlamıyla bir karartma, reddetme politikası yürürlüktedir." dedi.

Beştaş, "iktidarın, koronavirüsle mücadeleyi tıpkı 15 Temmuz gibi kendisi için bir fırsata dönüştürdüğünü", muhalefeti ezmeye, baskılamaya ve etkisiz kılmaya çalıştığını iddia ederek, "16 il değil 81 ili de yasaklasalar, öfkemizi yasaklayamazlar. Vatandaşın tepkisini, direncini, umudunu, bunu beslemesini ve bu mücadeleye katılmasını kesinlikle yasaklayamazlar. Bu ülkenin demokratik vicdanı HDP'dir. Hiç kimse bunu unutmasın." diye konuştu.

Gazetecilerin Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Beştaş, iktidarın bu konudaki temel politikasının gündemi değiştirmek olduğunu savundu.

Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona, Kovid-19 tanısı konulduğunun hatırlatılması üzerine Beştaş, "Kendini koruyamayan bir Meclis, yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Tedbiri ve kontrolü vatandaşa bırakan bir anlayışla hareket ediyorlar." dedi.

Bu arada basın açıklamasına katılan HDP milletvekilleri, üzerinde "Hep birlikte HDP" yazılı önlük giydi.

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