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Politika

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Sandıklarımızdan demokrasi çıkacak

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Sandıklarımızdan demokrasi çıkacak, barış çıkacak, HDP çıkacak." dedi.

Fecri Barlık,Recep Çelik   | 20.03.2019
HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Sandıklarımızdan demokrasi çıkacak

Siirt

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisince Siirt'in Eruh ilçesindeki seçim bürosunun önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimlerde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

HDP adaylarına destek isteyen Temelli, "10 gün boyunca nevruz ruhuyla 7/24 çalışacağız ve halkların beklediği o demokrasi ve barış mücadelesini mutlaka ama mutlaka başarıya hep birlikte ulaştıracağız. Sandıklarımızdan demokrasi çıkacak, barış çıkacak, HDP çıkacak." diye konuştu.

Vicdanlı insanların Türkiye'de dini siyasete alet edenleri kabul etmediğini dile getiren Temelli, "Geçmişte de böyle oldu, yarın da böyle olacak. Kimsenin temiz duygularıyla oynamayacaksınız, kimsenin dini duygularını, inancını siyasete alet etmeyeceksiniz. Dünyanın her yerinde kim ki insanlığa böyle yaklaşıyor, kim ki bu ırkçılığı yapıyor onun karşısına hep birlikte geleceğiz." ifadesini kullandı.

"Beka sorununuz var mı?" sorusuna "Var" cevabını aldı

Konuşmasında hükümeti eleştiren Temelli, çaresiz kalanların bölücülük, din istismarı ve beka sorununu siyasete alet ettiğini savundu. Mitinge katılanlara, "Bu ülkenin beka sorunu var mı? Eruh beka sorununuz var mı?" diye soran ve karşılığında "Var" cevabını alan Temelli, şunları kaydetti:

"Yok, ne beka sorununuz olacak? Bu ülkenin işsizlik sorunu var, şu Eruh'a gelsin yoksulluğu görsün. Şu Eruh'a yapılan kötülüğü görsün, şu kayyumun yaptıklarını görsün. Ne beka sorunu? Eruh'un geçinememe sorunu var, yoksulluk sorunu var, Eruhlu çiftçilerin, emekçilerin, burada yaşayan halkın çok ciddi sorunları var."

Mitinge HDP Siirt milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Sıdık Taş, HDP İl Başkanı Serdar Batur, HDP Eruh Belediye Başkan adayı Celile Babaoğlu ve bazı partililer katıldı.

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