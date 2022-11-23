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Politika

Hatay milletvekillerinden TBMM'de künefe ikramı

Hatay milletvekilleri, Antakya künefesinin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil aşamasına gelmesi dolayısıyla TBMM'de künefe ikramında bulundu.

Aykut Yılmaz   | 23.11.2022
Hatay milletvekillerinden TBMM'de künefe ikramı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (sol 2) ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal (solda), gazeteci ve milletvekillerine peynirli Antakya künefesi dağıttı. Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

TBMM

AK Parti ve CHP'den bazı Hatay milletvekilleri, TBMM bahçesinde, gazeteci ve milletvekillerine peynirli Antakya künefesi dağıttı.

Künefe dağıtımında konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında marka şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Hatay'ın 758 çeşit yemeği ve 175 çeşit kahvaltısının bulunduğunu belirten Yayman, "Herkesi Hatay'ın lezzetlerini tatmaya davet ediyoruz." dedi.

Napolyon Bonapart'ın "Dünya tek bir ülke olsaydı, bunun başkenti İstanbul olurdu." dediğini aktaran Yayman, "Biz de bu sözden ilhamla 'Dünya ev olsaydı, bu evin mutfağı da Hatay olurdu.' diyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da "Türkiye'nin başkenti Ankara'dır, dünyanın başkenti de Hatay'dır. Hatay'ın güzelliklerini, doğasını bütün vatandaşlarımızın gelip görmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Hatay milletvekilleri Abdülkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik de katıldı.

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