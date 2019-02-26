Hane sayısı 3'e düşen köyde muhtarlık yarışı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı 3 haneli Avdan köyünde, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla hem nüfus hem de muhtar adayı sayısı arttı.

Emirdağ'a 40 kilometre uzaklıktaki Avdan köyünde yaklaşık 40 yıl önce 85 hanede yaklaşık 400 kişi yaşıyordu. Ekonomik koşulların etkisiyle hızla göç veren köyde, bu sayı 3 haneye kadar düştü.

PTT binası, camisi ve okuluyla kalabalık günlerin izlerini taşıyan köyde kışın 3 kişi, yazın ise 15 kişi kalıyor. Buna rağmen İlçe Seçim Kurulu kayıtlarına göre, yerel seçimlerin yaklaştığı son günlerde köyün nüfusu 36'ya çıktı.

Köyde 30 yıldır muhtarlık yapan Bekir Tepekaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avdan'da 2014 yılında muhtarlık seçiminde 15 kişinin oy kullandığını belirterek, "Şimdi, nüfusumuz 36 kişi görünüyor ama aslında hepsi Eskişehir'de yaşıyor. Sadece adresleri burada. Ben bu olayı İlçe Seçim Kurulu'na ilettim ama ne olacak bilmiyorum. Köyde bizden başka kimse yok. Burada şimdi muhtar da aza da korucu da bekçi de benim." dedi.

Tepekaya, kendisinin artık muhtar adayı olmayacağını, yeni dönemde Abdullah Tepekaya ile İsmail Pirenli'nin yarışacağını vurguladı.

Muhtar adayı sayısının artmasından sonra kendisinin de yaz sonunda Eskişehir'e taşınacağını aktaran Tepekaya, Avdan'a yılda 2-3 defa gelmeyi planladığını anlattı.

Tepekaya, "Artık burada yeni seçilecek muhtarımız duracak. Çünkü hem muhtar olacak hem de devletten maaş alacak. Muhtar olduktan sonra Eskişehir'de falan oturamaz. Öyle bir şey de olamaz. Şimdi köyde 4 köpek, 5 kedi ve 3 nüfusuz. Evlerimiz ve geniş arazilerimiz var. Eskişehir'e gitsem bile, ölmediğim sürece Avdan'ın sahibi yine ben olurum." ifadesini kullandı.

"Köyü bizim gibi beklesinler"

Muhtar Bekir Tepekaya'nın eşi Fatma Tepekaya da köyün ıssız kalmasından sonra kendilerinin de Eskişehir'e taşınmaya karar verdiğini söyledi.

Yakın zamana kadar muhtarlığa aday olmayı düşündüğünü dile getiren Tepekaya, "Eğer muhtar adayı olsaydım kesin kazanırdım. Benim anam, babam, kardeşim ve kızım kesin bana oy atardı. Artık muhtarlıktan çekildik. Şimdi, Avdan köyüne kim muhtar olmak istiyorsa buyursun gelsin. Tek isteğimiz, bu köyü bizim gibi beklesinler. Eğer köyü beklemezlerse, onları devlete şikayet ederiz." diye konuştu.