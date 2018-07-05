Grev çadırlarından Meclise yolculuk

DİSK Genel Başkanlığından ayrılarak İzmir'den CHP milletvekili seçilen Kani Beko, "Yürüyüşlerde, mitinglerde, grev çadırlarında verdiğim mücadeleyi, bundan sonra Meclis'te sürdüreceğim. Çalışma hayatıyla ilgili sorunların takipçisi olacağım." dedi.

TBMM - MELTEM ÖZTÜRK

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanlığından ayrılarak, İzmir'den CHP milletvekili seçilen Kani Beko, yürüyüşlerde, mitinglerde, grev çadırlarında verdiği mücadeleyi, bundan sonra Meclis'te sürdüreceğini ve çalışma hayatıyla ilgili sorunların takipçisi olacağını bildirdi.

Beko, yeni dönemde Meclis'te yapacaklarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çalışan işçilerin ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarının mücadelesini verdiğini belirten Beko, yürüyüşlerde, mitinglerde, grev çadırlarında gösterdiği çabayı, bundan sonra Meclis'te sürdüreceğini ifade etti.

Beko, İzmir'de seçim çalışmaları sırasında vatandaşın başta işsizlik olmak üzere eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında büyük sorunları olduğunu gördüğünü aktardı.

Olağanüstü halin (OHAL) "kara bulut gibi başlarında durduğunu" ülkenin KHK'lar ile yönetildiğini öne süren Beko, bu konularla ilgili ciddi çalışma yapmak istediğini kaydetti.

12 milyona yakın emeklinin çok zor koşullarda hayatlarını sürdürdüğünü savunan Beko, milyonlara varan emeklinin de açlık sınırı altında yaşamaya çalıştığını vurguladı.

Kani Beko, AK Parti iktidarında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ILO kriterlerine uygun hale getirilmediğini bu nedenle de 22 bine yakın işçinin hayatını kaybettiğini, bunların 319'unun da çocuk olduğunu belirterek, "İş cinayetleri iş yerlerinde devam ediyor. Bunların bir an önce giderilmesi için mutlaka işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri ILO kriterlerine uygun hale getirilmelidir." dedi.

Bazı taşeron işçilerine kadro verilmesinin de kendileri için sorun yarattığını anlatan Beko, çalışma hayatındaki en önemli sorunlardan birinin çocuk işçiliği olduğunu, 2 milyona yakın çocuğun tehlikeli ve riskli iş yerlerinde çalıştığını, buna bir son verilmesi gerektiğini bildirdi.

Beko, "Yürüyüşlerde, mitinglerde grev çadırlarında sesimizi yükseltmeye çalıştık. Bundan sonra da Meclis'te bu konularla ilgili gerekli çalışmaları yaparak, saydığım sorunların takipçisi olacağız." dedi.



