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Politika

Fidan dikme etkinliğine Oktay'dan destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destekte bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 27.08.2019
Fidan dikme etkinliğine Oktay'dan destek

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan, "Saatlerinizi 11 Kasım Saat 11.11'e ayarlayın. 81 ilimizde, genç yaşlı elele, aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyor, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday oluyoruz." paylaşımını ekleyerek etkinliğe destek verdi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Fidan umuttur, gelecektir. Daha yeşil bir Türkiye için, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu anlamlı projesini yürekten destekliyorum." ifadelerine yer verdi. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Tarım ve Orman Bakanlığının etkinlikle ilgili paylaşımını retweet etti.

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