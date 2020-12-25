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Politika

Eski İBB Başkanı Topbaş'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Kenan Irtak,Hatice Şenses Kurukız   | 25.12.2020
Eski İBB Başkanı Topbaş'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

İstanbul

Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş, bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle özel bir hastanede tedavisi devam eden babasının sağlık durumuna ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı. 

Topbaş, babasının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü belirterek, "Daha önce tedavisi entübe edilerek devam ediyordu. Doktorlar, bir süre önce makineden ayırdı. Ancak durumu tekrar ağırlaşınca yeniden entübe edildi." ifadelerini kullandı.

Mustafa Ömer Topbaş, 4 Aralık'ta sosyal medya hesabından, babasının sağlık durumuna ilişkin, "16 Kasım'dan beri Kovid tedavisi gören babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

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