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Politika

Eski bakanlardan Musa Demirci vefat etti

Tarım ve Köy İşleri Bakanı olarak görev yapan 19, 20, 21'inci Dönem Sivas Milletvekili Musa Demirci, beyin kanaması nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Halife Yalçınkaya   | 15.05.2020
Eski bakanlardan Musa Demirci vefat etti

Sivas

Musa Demirci'nin cenazesinin yarın Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Musa Demirci, 1942 yılında Sivas’ta doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitiren Demirci, Kahramanmaraş Teknik Ziraat Müdürü, Erzurum Ziraat Başmüdürü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdür Muavini, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Aydın Tarım Müdürü olarak görev yaptı.

19, 20 ve 21’inci Dönem Sivas Milletvekili olan Demirci, 28 Haziran 1996-30 Haziran 1997 arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

Refah, Fazilet, Saadet, Has ve AK Parti'de çeşitli görevler alan Demirci, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, Demirci'nin vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Ayhan, 19, 20 ve 21. Dönem Sivas Milletvekilliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak ülkeye ve şehre değerli hizmetler kazandıran Demirci'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.


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