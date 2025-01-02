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Politika

Eski bakan Nahit Menteşe, son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden eski bakan Nahit Menteşe, son yolculuğuna uğurlandı.

Aykut Karadağ, Şeyma Güven  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Eski bakan Nahit Menteşe, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara

Menteşe'nin cenazesi TBMM'deki ilk törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.

Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine Menteşe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bazı milletvekilleri, eski bakanlar, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından cenaze arabasına konulan Menteşe'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde 1932 yılında doğan Menteşe, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukat olan Menteşe, 13, 14, 15, 16, 19 ve 20. Dönem'de Aydın milletvekili olarak görev yaptı. Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, Milli Eğitim bakanlıkları ile İçişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini de yürüten Menteşe, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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