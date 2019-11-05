Erdoğan'dan 'öğrenim kredisi' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrenim kredisi rakamları ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 550, yüksek lisansta bin 100, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak." dedi.
TBMM
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik." ifadelerini kullandı.
Öğrenim kredisi rakamlarının ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörist başı FETÖ, bir projedir. Bir proje olarak da ABD'de 400 dönümlük arazi üzerinde yaşamaktadır." dedi.
Erdoğan, "Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz. Buralar teröristlerden arındırılmış değil." ifadesini kullandı.
Bülent Arınç'ın açıklamaları
Bülent Arınç'ın açıklamaları ile ilgili de Erdoğan, "KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım." dedi.
"Maalesef ABD, YPG/PYD ile ayrıca bir devriye görevi yapıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef ABD, YPG/PYD ile ayrıca bir devriye görevi yapıyorlar, kendilerine göre. Halbuki bunlar çekileceklerdi. Çekilme kararı verdikleri halde şu anda bölgede böyle bir devriye çalışmasını Amerika'nın bu terör örgütleriyle yapmasını neyle izah edeceğiz? Bunlar bizim mutabakatımızda yok." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.