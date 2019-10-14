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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması'na katılıyor
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Politika

Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığının ardından mesaisine yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti.

Aynur Ekiz   | 14.10.2019
Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü. 

Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde yaptığı görüşmede, Bahçeli’ye, atlattığı rahatsızlığı dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun." dedi. 

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