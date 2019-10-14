Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığının ardından mesaisine yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.
Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde yaptığı görüşmede, Bahçeli’ye, atlattığı rahatsızlığı dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.