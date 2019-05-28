Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Salih'le görüşmesi sona erdi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi sona erdi.
Vahdettin Köşkü'nde yaklaşık 1 saat süren görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.